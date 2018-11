Eindhoven licht op tijdens Glow

Eindhoven maakt de komende week zijn naam als lichtstad weer helemaal waar. Zaterdagavond is in het Philips Stadion in Eindhoven de aftrap voor het jaarlijkse lichtfestival GLOW, een evenement waarin kunst, technologie, design en licht worden gecombineerd.

Burgemeester John Jorritsma van Eindhoven opent het festival dat in 2006 voor het eerst werd gehouden. Na de opening volgt de première van de lichtshow ‘GAME:ON’. Thema van Glow 2018 is Shadows & Light, naar het gelijknamige nummer van Joni Mitchell.

Voor het eerst organiseert het festival een fotowedstrijd op Instagram. Het lichtkunstwerk ‘Something Blue’ van Kari Kola op het Pullman Eindhoven Cocagne hotel zal zichtbaar zijn tot maar liefst 2 kilometer hoog en 20 kilometer ver van Eindhoven. De spectaculairste foto vanaf de ‘meest unieke locatie’ van waar ‘Something Blue’ is te zien maakt kans op een prijs.

Evenals voorgaande jaren is in het centrum van de stad weer een looproute van 5 kilometer uitgestippeld die langs 35 lichtkunstprojecten van kunstenaars uit binnen- en buitenland voert. Vorig jaar trok het gratis toegankelijk evenement 740.000 bezoekers naar Eindhoven.