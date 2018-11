Rode Kruis maakte excuses na dood hardloopster

Aan de familie van een jonge vrouw die in 2016 overleed tijdens de Dam tot Damloop heeft Het Rode Kruis destijds ,,diepe excuses” aangeboden. De vrouw werd vlak voor de finish van de hardloopwedstrijd onwel en overleed een paar dagen later aan een hitteberoerte.

Hulpverleners van het Rode Kruis die worden ingezet bij evenementen maakten een verkeerde inschatting en gaven niet de juiste hulp. Dat zegt de nieuwe algemeen directeur van het Rode Kruis, Marieke van Schaik, op de website van de organisatie. Die helpt jaarlijks bij meer dan 10.000 evenementen met duizenden vrijwilligers.

,,Deze afschuwelijke gebeurtenis heeft een hoop dingen verder blootgelegd die scherper en beter moeten. In de hulpverlening zelf, maar ook in de manier waarop we leren van hulpverlening die niet goed gaat. Daar zijn we hier echt in te kort geschoten.” Ook zegt Van Schaik dat de nazorg voor, en de communicatie met de familie ,,ronduit onvoldoende” was.

De Dam tot Damloop is een jaarlijkse hardloopwedstrijd, georganiseerd door Le Champion. Het parcours is 10 Engelse mijlen (16,1 kilometer) lang en loopt van de Prins Hendrikkade in Amsterdam naar de Peperstraat in Zaandam.