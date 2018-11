Zorgpremie Zilveren Kruis stijgt 6,3 procent

De premie van de meest gekozen basisverzekering van Zilveren Kruis, de Basis Zeker, stijgt met 6,3 procent naar 126,95 euro per maand. De Basis Budget is 114,95 euro per maand. Gemiddeld stijgen de premies van de aanvullende verzekeringen met 0,7 procent.

Volgens Zilveren Kruis, een van de grotere zorgverzekeraars, is de stijging nodig doordat er steeds nieuwe dure medicijnen beschikbaar komen en omdat we met z’n allen steeds meer zorg gebruiken. De overheid heeft bovendien de dekking van de basisverzekering ook in 2019 uitgebreid. Dit alles zorgt voor een stijging van de premie ten opzichte van de premie van 2018.