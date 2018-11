Zuid-Nederland trapt het carnavalsseizoen af

Het zuiden van Nederland staat zondag in het teken van de elfde van de elfde. Traditioneel wordt op 11 november om 11.11 uur in Limburg en Brabant het carnavalsseizoen afgetrapt. Op het Vrijthof in Maastricht ,,sjoenjkelen” zondag vele duizenden verklede carnavalisten uit heel Limburg op de muziek van regionale muzikanten van naam en faam.

Ook elders in Limburg en Brabant worden in veel steden de kelen alvast gesmeerd met het zicht op de komende carnaval. In Brabant hebben de Raden van Elf hun eerste vergaderingen, en wordt op veel plaatsen de nieuwe Prins Carnaval gekozen. Vooral plaatsen als Den Bosch, voor de gelegenheid omgedoopt tot Oeteldonk, Kielegat Breda en Kruikenstad Tilburg lokken vele duizenden feestvierders de binnenstad in. Lampegat Eindhoven laat uitgaanscentrum Stratumseind uit zijn voegen barsten tijdens het Elluf Elluf-feest. In Roosendaal wordt op 11 november traditiegetrouw de Tullepetaon gewekt.

In Roermond en Heerlen willen ze de eerste zijn: daar verzamelden feestvierders zich zaterdagavond al om ,,oud op nieuw” te vieren, muzikaal begeleid door lokale artiesten, en vooral veel bier. Zondag overheersen ook in Sittard, Venlo, Kerkrade en andere Limburgse steden de kleuren groen, rood en geel. En dat is slechts een greep uit de talloze activiteiten die beide provincies onderdompelen in een hossend en kleurrijk carnavalsfeest. Overigens deint het van oorsprong katholieke volksfeest ook uit naar het noorden, tot aan Groningen toe. Zo kent tot Sassenheim omgedoopt Zwolle ook een feest op 11 november.