Aanklaagster gehoord in Holleeder-zaak

In het strafproces tegen Willem Holleeder heeft officier van justitie Betty Wind zich maandagmorgen in de gerechtsbunker in Osdorp gemeld voor haar getuigenverhoor.

Het verhoor van Wind was niet aangekondigd. Zij is ‘CIE-officier’ en onderhoudt vanuit het Openbaar Ministerie (OM) de contacten met de Criminele Inlichtingen Eenheid (CIE), de ‘geheime dienst’ van de recherche.

Wind was aanklaagster in het grote liquidatieproces Passage toen dat bij de rechtbank in Amsterdam liep. Mede onder haar verantwoordelijkheid werd Peter la S. binnengehaald als kroongetuige. Hij verklaarde onder anderen belastend over Holleeder, die hij aanwees als opdrachtgever voor de moord op Kees Houtman in 2005.

Haar ondervraging draait om mogelijk ontlastende informatie voor Holleeder in de zaak-Houtman, waarbij het gaat om conflicten die Houtman zou hebben gehad met Stanley Hillis en John Mieremet. Volgens Wind, die vanwege de gevoeligheid van veel CIE-informatie terughoudend moet zijn, is van ,,keihard ontlastende informatie” geen sprake.