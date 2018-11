Artiesten eren Annie M.G. Schmidt in Carré

Bekende artiesten brengen maandag en dinsdag een eerbetoon aan Annie M.G. Schmidt in het Amsterdamse theater Carré. Tijdens de voorstellingen komen de gedichten, liedjes, radio-, televisie- en theaterwerk van de beroemde schrijfster voorbij.

Zo staat Loes Luca op het podium als de ‘leading lady’ van de avond. Ze krijgt gezelschap van Huub van der Lubbe, Jenny Arean, Anniek Pheifer, Frédérique Spigt, Dick van den Toorn, de Zusjes van Wanrooy en muzikaal leider Pol Vanfleteren.

De show Annie M.G. in Carré sluit aan op eerdere hommages aan Toon Hermans en Wim Sonneveld. De schrijfster werd geboren op 20 mei in 1911 en stierf op 21 mei in 1995. Ze was beroemd om haar kinderboeken als Jip en Janneke, Pluk van de Petteflet en Abeltje en kinderversjes als Dikkertje Dap en Het Beertje Pippeloentje. Daarnaast schreef ze onder meer liedjes, toneelstukken, musicals en radio- en televisiedrama.