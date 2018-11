Cel- en werkstraffen voor sekschantage

De rechtbank in Amsterdam heeft een groep van vier verdachten veroordeeld tot straffen die variëren van 240 dagen jeugddetentie tot anderhalf jaar cel, wegens het chanteren van mannen die reageerden op advertenties op sekssites. Met de chantagepraktijken wist de groep ruim een halve ton op bankrekeningen gestort te krijgen. De straffen zijn deels voorwaardelijk.

De groep plaatste advertenties op een sekssite. Mannen die daarop reageerden, dachten contact te hebben met een vrouw. Na verloop van tijd bleken zij ten prooi te zijn gevallen aan mannelijke chanteurs, die hen dwongen geld over te maken. De groep dreigde familie en vrienden in te lichten over de escapades van de mannen op internet. Volgens de rechtbank hebben de verdachten ingespeeld op ,,kwetsbaarheid en angst”.

Het onderzoek kwam in 2016 op gang. In totaal deden acht mannen aangifte.

Van de vier verdachten waren er destijds drie minderjarig. De rechtbank legde maandag de hoogste straf op aan de oudste, een 24-jarige man uit Delft. Drie andere bij de groep betrokken verdachten kregen tot zestig uur werkstraf wegens witwassen.