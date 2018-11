Demonstratie tegen Sinterklaasjournaal op Mediapark

Ongeveer dertig tegenstanders van Zwarte Piet hebben maandagochtend kort gedemonstreerd bij een van de ingangen van het Mediapark in Hilversum. De demonstratie was gericht tegen de opstelling van de NTR in de zwartepietendiscussie en het gebruik van zwartgeschminkte pieten naast roetveegpieten in het Sinterklaasjournaal, dat maandag weer begint.

De demonstranten blokkeerden de loopbrug tussen het NS-station en het Mediapark, waardoor medewerkers van omroepen moesten omlopen. Volgens de politie Gooi en Vechtstreek was het een onaangekondigde demonstratie. Bij de demonstratie droegen betogers spandoeken met teksten als ‘Zwarte Piet is racisme’ en ‘NTR, kom over de brug’. Volgens de politie is het inmiddels weer rustig op het station.

Maandagavond begint een nieuwe editie van het Sinterklaasjournaal. De goedheiligman wordt dit jaar bijgestaan door roetveegpieten die verschillen van kleur.