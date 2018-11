Niets gevonden op eerste graafplek Koekange

Op de eerste van twee plekken waar de politie maandag zoekt naar het lichaam van Willeke Dost is niets gevonden. Dat zegt Hugo van Klaveren, hoofd dienst regionale recherche Noord-Nederland, die ter plekke is. In de middag gaat de politie op de tweede plek graven.

Beide plekken liggen op een perceel in het Drentse Koekange, waar het in 1992 verdwenen meisje woonde. Van Klaveren zegt over die eerste plek dat de grond niet was verstoord en dat er geen reden is te denken dat daar ooit is gegraven.

Eén van de twee burgers die betrokken waren bij een particuliere zoekactie naar het meisje, zegt dat juist op die tweede plek eerder zoekhonden waren aangeslagen. Deze Jan Huzen heeft er meer vertrouwen in dat daar wel iets wordt gevonden.

De graafplekken zijn elk ongeveer 5 bij 5 meter. Eerder zei Van Klaveren te denken dat het graafwerk maandag wordt afgerond. Mensen van het Cold Case Team en de Forensische Opsporing van de politie zijn aanwezig. Het Openbaar Ministerie in Noord-Nederland heeft de regie.

Het perceel ligt bij de boerderij waar Willeke woonde, in een pleeggezin.