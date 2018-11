Uitstel staatsexamen Nederlands nieuwkomers

Om vals spel te voorkomen kunnen nieuwkomers in Nederland pas volgend jaar weer het staatsexamen Nederlands afleggen. Dit examen voor mensen die Nederlands als tweede taal leren, wordt woensdag gestopt. Eerder was al een onderdeel van het examen geschorst.

Nadat delen van het examen Nederland als tweede taal op sociale media waren opgedoken, was aanvankelijk alleen het onderdeel schrijven voor lageropgeleiden geschrapt. Maar inmiddels blijken hele examens op straat te liggen.

,,Deze situatie is onhoudbaar”, aldus minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs). Er zijn grote aanpassingen nodig. Het is de bedoeling dat volgende maand duidelijk is hoe volgend jaar de examens hervat kunnen worden.

Voor kandidaten die het diploma nodig hebben als eis voor hun inburgering, wordt de inburgeringstermijn verlengd. Personen die na het examen een mbo-opleiding wilden volgen, kunnen alvast lessen gaan volgen.