Veiligheidsdienst AIVD heeft genoeg daadkracht

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) beschikt op dit moment over voldoende financiële middelen, zei vertrekkend directeur Rob Bertholee (63), in Dit is de Dag op NPO Radio 1. De dienst heeft 1900 medewerkers en er komen volgens hem nog mensen bij.

Hij kreeg van het kabinet geregeld de vraag of hij behoefte had aan meer middelen en menskracht om de AIVD te runnen en de veiligheid in Nederland te bewaken. ,,Ik ben daar nooit verlegen in geweest”, zei Bertholee over zijn wensen. ,,Als ergens de democratische rechtsorde wordt bedreigd, dan proberen we die bedreiging onschadelijk te maken.”

Bertholee vertrekt na zeven jaar als AIVD-baas. ,,De lange werkdagen en 24 uur per dag bereikbaar zijn, ga ik het minst missen”, zei hij. De kameraadschap binnen de AIVD zal hij het meest missen, evenals de ‘geïnformeerdheid’: ,,Ik ga nu horen bij die groep tegen wie niemand iets over veiligheidszaken zegt.”

Bertholee wordt later deze week opgevolgd door Dick Schoof, sinds 2013 Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).