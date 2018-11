4 anti-Piet-activisten mogen Zaanstad niet in

Vier activisten tegen Zwarte Piet mogen vrijdag en zaterdag niet in de buurt van de Zaanse Schans zijn, waar de nationale intocht van Sinterklaas zal plaatsvinden. Ze kregen deze maatregel van de gemeente Zaanstad dinsdagmiddag uitgereikt, Dat gebeurde tijdens de aanhouding in Haarlem van één van hen, een 37-jarige man uit Utrecht, wegens bedreiging van Sinterklaas, meldt de politie in Haarlem.

Het gaat om de activist Michael van Zeijl van de linkse actiegroep De Grauwe Eeuw. Hij is voor verhoor meegenomen naar het politiebureau. De aanhouding gebeurde op straat, na afloop van een kort geding tegen de sintintocht bij de rechtbank in Haarlem. Deze rechtszaak is aangespannen door de stichting Majority Perspective, waar Van Zeijl ook bestuurslid is.

De bedreigingen tegen Sinterklaas zijn eerder geuit, aldus een politiewoordvoerder. Van Zeijl raakte eerder in opspraak door een oproep die hij deed om een aanslag te plegen op Sinterklaas. Hij werd eind augustus door de politierechter veroordeeld tot een boete wegens opruiing.