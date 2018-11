5 verschillende typen casino bonussen

Online Casino is razend in trek bij Nederlanders. Een groot voordeel van online casino’s ten opzichte van bijvoorbeeld Holland Casino is dat ze welkomstbonussen aanbieden. Die heb je in alle soorten en maten. Als nieuwe speler denk je nu wellicht: wat zijn precies de verschillen tussen al die online casino bonussen? Wij hebben het uitgezocht.

Welkom bonussen

Elk online casino biedt je een welkomstbonus. Deze worden ook wel aangeduid als een nieuwe speler-bonus, een eerste stortingsbonus, inschrijfbonus of openingsbonus. De meeste welkomstbonussen zijn een honderd procent bonusaanbieding, waarbij je een bepaald bedrag stort en dat bedrag wordt verdubbeld door het casino in kwestie. Sommige welkomstbonussen kunnen zo laag zijn als een vijftig procent match bonus, maar je vindt er ook van maar liefst vijfhonderd procent bonus. Let wel op: veel online casino bonussen hebben voorwaarden en omvatten hoge inzetvereisten en maximale uitbetalingsbedragen.

Bonussen zonder storting

Soms bieden online casino’s een no deposit bonus voor nieuwe spelers. Dit vereist geen enkele storting van een speler, dus hoeven ze niets van hun eigen geld te storten. Het enige dat je hoeft te doen, is een account te registreren en het is onmiddellijk beschikbaar. Bij geen storting vereist bonussen hebben online casino’s de neiging hoge inzetvereisten te stellen om zichzelf te beschermen. Als ze een 5 euro no deposit-bonus aangeboden krijgen met 5 of 10 keer inzetvereisten zouden ze veel bonusverslaafden aantrekken en daarom een enorme hit maken. Een andere beperking die deze gratis bonussen opleggen, is dat spelers mogelijk moeten storten voordat ze winsten uit kunnen gaan keren. Zorg ervoor dat je de algemene voorwaarden leest voordat je de aanbieding voor geen-stortingsbonussen opneemt.

Maandelijkse / reload bonussen

Sommige online casino’s bieden maandelijkse of reload-bonussen. Deze kunnen ook als loyaliteitsbonussen worden aangeduid. Als je naar LeoVegas Casino kijkt, bieden ze elke maand herlaadbonussen tot 200 euro aan. Veel andere casino’s bieden vergelijkbare bonussen, maar deze zijn meestal via e-mail en niet publiekelijk. Afhankelijk van hoeveel je speelt, variëren deze maandelijkse bonussen in grootte. Als je veel speelt, verwacht dan meer frequente bonussen te krijgen – misschien wekelijks.

Hopelijk heeft dit artikel je wat meer informatie geboden ten aanzie van casino bonussen op het internet. Ze lijken geweldig, maar er zitten dus addertjes onder het gras. Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Tel dus pas je zegeningen als je door alle obstakels bent en dan kunnen bonussen zeker waardevol zijn.