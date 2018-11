Doorstart Slotervaart gaat niet door

De doorstart van het bankroete Slotervaart-ziekenhuis in Amsterdam gaat niet door. Aandeelhouders van Cardiologie Centra Nederland (CCN) wilden onroerend goed en een deel van de zorg van het failliete ziekenhuis overnemen, maar dat is dus afgeketst.

,,Dit betekent dat het ziekenhuis en al haar poliklinieken daadwerkelijk gaan sluiten, maar niet voordat de overdracht van zorg en de medische dossiers zorgvuldig is afgerond”, aldus de zegsman van het ziekenhuis.

De plannen van de aandeelhouders met het bankroete hospitaal stonden geheel los van CCN. Dat betekende ook dat zorgondernemer Loek Winter, die eigenaar was van de inmiddels failliet verklaarde ziekenhuizen in Amsterdam en Lelystad en bij CCN betrokken is, er geen rol bij zou spelen. Daar was enige onrust over in het Slotervaartziekenhuis en ook bij de Amsterdamse raadsfractie van de SP.

De curatoren spraken de laatste dagen alleen met deze groep belangstellenden. Er hadden meerdere partijen interesse voor (onderdelen van) het ziekenhuis(gebouw), maar de voorkeur ging uit naar CCN. Na uitvoerig overleg tussen de overnamekandidaat, de zorgverzekeraars, Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Nederlandse Zorgautoriteit moesten de curatoren echter de conclusie trekken dat het er niet inzat. ,,Het gedane voorstel kon niet rekenen op de steun van een aantal betrokken partijen.”

Er zijn nu afspraken gemaakt om tot een ,,patiĆ«ntveilige en beheerste afbouw van de zorgverlening” in het Slotervaart te komen. Die gaan niet alleen over reeds geplande bezoeken aan de poliklinieken, maar ook over de overdracht van medische dossiers.

,,Hier zal zo lang als nodig is tijd voor worden genomen, maar tegelijk is de ambitie deze periode zo kort mogelijk te houden”, aldus de woordvoerder. De afspraken worden komende dagen uitgewerkt. Ook de ziekenhuizen in de omgeving hebben hun medewerking toegezegd.