Eis: 8 jaar cel en tbs voor aanval op dominee

Voor de aanval op dominee Ebi Wassenaar in haar kerk in Rhenoy (Gelderland) is dinsdag acht jaar celstraf plus tbs met dwangverpleging geëist tegen verdachte Wijnand B. Volgens de aanklager is de 50-jarige pianostemmer uit Tricht schuldig aan poging tot moord.

Dominee Ebi Wassenaar werd vorig jaar november in haar kerk neergeslagen met een hamer. Ze raakte daardoor ernstig en blijvend gehandicapt.

Wijnand B. had op dinsdagochtend 21 november 2017 een afspraak met de predikante om de kerkpiano te stemmen. De aankomst van zijn bus bij de kerk werd vastgelegd op camerabeeld. Nadat ze werd gevonden in een plas bloed vertelde de dominee dat ze uit het niets door de pianostemmer van achteren met een hamer op het hoofd is geslagen. Haar DNA werd gevonden op de kleding van de verdachte.

Volgens de officier van justitie is de man na de aanval naar Wadenoijen gereden en heeft daar aan familie opgebiecht dat hij iets verschrikkelijks had gedaan.

Onder andere uit zoektermen die op de laptop van de verdachte zijn gevonden gaat de officier van justitie uit van poging tot moord. Wijnand B. zocht op internet onder andere op moord met hamer.

De pianostemmer werd gearresteerd nadat hij in het ziekenhuis was ontwaakt uit een coma vanwege een hartstilstand. Aan de hartstilstand heeft hij ernstig hersenletsel overgehouden. De verdachte zegt dat hij zich niks kan herinneren van zijn vermeende betrokkenheid bij de aanval. ,,Ik ben er niet geweest en ik zou nooit iemand slaan”, zei hij dinsdag tegen de rechtbank in Arnhem.

De predikante vertelde dat haar leven is ontwricht door de aanslag. Wraakgevoelens en agressie koestert ze echter niet. ,,U moet geholpen worden’’, zei ze. De dominee hoopt dat de man zijn daad erkent, berouw toont en verantwoordelijkheid neemt. ,,Dan is er zelfs ruimte voor vergeving.’’

Volgens advocaat Jan Peter van Schaik is de verdachte vanwege zijn gezondheidstoestand vooral gebaat bij een plek in een goede kliniek. De rechtbank doet op 27 november uitspraak.