Kopstuk Satudarah: ik vlucht niet

Een van de kopstukken van motorclub Satudarah, Michel B., wil Nederland verlaten om zijn kinderen te zien. Hij verzocht dinsdag de rechtbank in Zwolle dit toe te staan.

Michel B. (53) wordt door het Openbaar Ministerie gezien als een van vijf leiders van de inmiddels in Nederland verboden motorclub. Satudarah maakte zich volgens het OM schuldig aan van witwassen, bedreigingen met geweld, mishandelingen, bezit van wapens en handelen in strijd met de Opiumwet.

B. werd in februari in Oostenrijk aangehouden. Volgens het OM was hij voortvluchtig maar B. ontkende dit dinsdag in de rechtszaal. Inmiddels heeft hij een enkelband en is hij onder voorwaarden vrij. Een van die voorwaarden is dat hij het land niet mag verlaten. ,,Ik ben niet op de vlucht en ik ga niet op de vlucht”, zei hij over zijn verzoek. Hij woonde tot zijn aanhouding in Duitsland, vlakbij de Nederlandse grens.

Vier van de vijf verdachten waren dinsdag in de rechtszaal aanwezig. Ook de 41-jarige Angelo M., ‘president Europe’ van Satudarah, deed een verzoek om de voorwaarden te versoepelen. Zijn advocaat wil dat hij met afdelingen in landen waar de motorclub niet verboden is, mag vergaderen. Nu zijn ‘Satudarah-gerelateerde activiteiten’ niet toegestaan. M. benadrukte op de zitting zijn rol als vredesstichter binnen de club. Hij vroeg getuigen te horen die kunnen bevestigen dat hij besprekingen hield met onder meer de Hells Angels en Bandidos om de leden van al deze clubs met respect te laten omgaan. ,,Samen met deze clubs wilden we een wildgroei aan verschillende motorclubs voorkomen.”

De rechtbank bepaalt later vandaag of de schorsingsvoorwaarden worden gewijzigd. Een inhoudelijke zitting in deze strafzaak is nog niet gepland.