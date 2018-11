Man overleden die wandaden Indië onthulde

Joop Hueting, de man die Nederland in 1969 op de kop zette door op tv wandaden te onthullen van Nederlandse militairen in toenmalig Nederlands-Indië/Indonesië, is afgelopen zondag overleden. Dat heeft zijn familie gemeld. Hueting, emeritus hoogleraar psychologie, is 91 jaar geworden.

Huetings tv-optreden in 1969 bij de VARA maakte met name veteranen woest en verraste andere Nederlanders totaal. Het was het gesprek van de dag. Het leidde bedreigingen aan zijn adres, maar ook tot Excessennota over de gebeurtenissen. Ook dat document gaf nog maar een topje van de ijsberg weer, zei Hueting later, maar het stelde het beeld van de Nederlanders over hun eigen recente geschiedenis in de voormalige kolonie in elk geval al wel fors bij.

Hij was zelf ook een Indië-veteraan. Het was lastig schone handen te houden, vertelde hij eens: ,,We trapten deuren in en gingen naar binnen, met de vinger aan de trekker. Dat verklaart de ongelukken die er gebeurd zijn, het schieten op een vrouw of een kind. Dat is geen leuke ervaring, maar het gebeurde weleens. Ik wil zelf geen rekensom maken. Misschien voor mezelf, maar voor niemand anders. Het is een geheimpje tussen mij en mezelf en de Lieve Heer.”