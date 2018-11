Marco Borsato na vijftien jaar terug in Kuip

Marco Borsato lost volgend jaar een oude belofte in. Vijftien jaar na zijn laatste concert in het Rotterdamse stadion, staat hij woensdag 29 mei opnieuw in De Kuip. ,,Het is tijd om terug te gaan”, aldus Borsato die graag wilde terugkeren naar het stadion ,,waar het allemaal is begonnen”.

Het concert van Marco Borsato in De Kuip is om verschillende redenen bijzonder. Met de show evenaart de zanger het record van The Rolling Stones. De rockers gaven tien concerten in De Kuip. Voor Borsato staat de teller nu op negen, na drie uitverkochte shows in 2002 en nog eens zes uitverkochte concerten in 2004. Het is bovendien voor het eerst sinds 2008 dat een volwaardig concert plaatsvindt in het stadion, meldt MOJO. Kaarten voor Borsato’s concert zijn vanaf vrijdagochtend te koop.

Borsato gaf dinsdag op verschillende plaatsen in Rotterdam al een voorproefje van zijn show. Hij neemt AndrĂ© Hazes, Lil’ Kleine en DI-RECT mee naar De Kuip. De zanger is niet van plan alleen maar oude hits te spelen. ,,Natuurlijk willen we terugkijken en stilstaan bij die mooie herinneringen, maar ik wil vooral ook vooruitkijken. Met AndrĂ©, Lil’ Kleine en DI-RECT verklappen we al een beetje dat dit een show wordt vol nieuwe samenwerkingen en unieke momenten. Ik kijk er enorm naar uit.”