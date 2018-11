Door een schietpartij in Enschede zijn meerdere mensen om het leven gekomen, meldt de politie. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Het incident had plaats aan de Van Leeuwenhoekstraat. De politie kon niet zeggen of er aanhoudingen zijn verricht.

De politie meldde in eerste instantie dat het in een huis gebeurde, maar nu spreekt de politie over een bedrijfspand. De politie doet daar onderzoek. Ook is een politiehelikopter ingezet voor het maken van luchtfoto’s.