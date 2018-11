Twijfel over schrappen benoeming burgermeester

Na kritiek uit de Eerste Kamer heeft voorman Rob Jetten van regeringspartij D66 zijn voorstel verdedigd om de benoeming van de burgemeester te schrappen uit de Grondwet. Nu gebeurt dat nog per koninklijk besluit, maar Jetten vindt dat ouderwets en niet democratisch.

Het wetsvoorstel kreeg een ruime meerderheid in de Tweede Kamer. Maar in de senaat zijn verdeelde geluiden te horen, ook bij coalitiepartners van D66. Senatoren plaatsen vraagtekens bij de noodzaak van de maatregel. Ook vrezen zij dat het schrappen van de huidige procedure de weg effent voor een gekozen burgemeester. Dat is een van de kroonjuwelen van D66.

Jetten probeerde de Eerste Kamerleden gerust te stellen. Hij zei niet van plan te zijn ,,heel snel” een wetswijzing in te dienen om een volgende stap vast te leggen. Hij wil eerst een brede discussie over de positie van de burgemeester.