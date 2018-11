In de oude binnenstad van Utrecht heeft dinsdagmiddag korte tijd brand gewoed aan het Domplein. Bij de brand in de keuken op de tweede etage van een woning is niemand gewond geraakt, meldt de veiligheidsregio.

Door de brand kwam veel rook vrij. Volgens meldingen die bij de veiligheidsregio binnenkwamen, sloegen de vlammen uit het dak.