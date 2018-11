‘Agenten schoten rechtmatig op Haagse steker’

De agenten die op Bevrijdingsdag Malek F. neerschoten, die vlak daarvoor in Den Haag meerdere mensen zou hebben neergestoken, hebben rechtmatig opgetreden. Hun handelen was in lijn met de politie-instructies om de man aan te houden. Dat heeft het Openbaar Ministerie (OM) geoordeeld na onderzoek door de Rijksrecherche.

Bij de aanhouding hebben drie agenten in totaal negen keer geschoten. Het waren zeven gerichte schoten en twee waarschuwingsschoten. F. raakte gewond.

Uit het onderzoek blijkt dat de verdachte ondanks vele waarschuwingen zijn wapen niet wilde neerleggen en juist met een getrokken mes op een van de agenten afkwam. Deze agent en zijn collega schoten toen min of meer gelijktijdig op de benen van de verdachte. Op de grond bleef de houding van de verdachte bedreigend, liet hij het mes nog niet vallen, en maakte hij aanstalten weer op te staan of zichzelf iets aan te doen. De agenten schoten opnieuw.

Kort daarna kwam een speciale eenheid die hem met een taser onder controle bracht en aanhield.

De rechtszaak tegen F. is dit voorjaar gepland. De rechtbank zal zich dan ook buigen over de rechtmatigheid van het schieten. De agenten worden ook nog als getuigen gehoord.