Brit met fors ‘celtegoed’ opgepakt in Limburg

De politie heeft woensdag in het Limburgse dorpje Baarlo een Brit aangehouden die nog behoorlijk wat jaren celstraf tegoed heeft. Alleen al in het buitenland wacht hem een straf die tot vijftien jaar kan oplopen, maakte de politie bekend.

Ook in Nederland moet de man nog een straf uitzitten. Om welke delicten het gaat is niet meegedeeld. Ook niet waar de man vandaan komt en hoe oud hij is.

Voor de aanhouding werkte de Limburgse politie samen met de politie Haaglanden en collega’s uit Amsterdam. Ook werden een politiehelikopter en hondengeleiders ingezet.