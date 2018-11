Centrum Arnhem op slot voor oude diesels

Het centrum van Arnhem is vanaf januari verboden voor dieselauto’s van voor 2005. De Gelderse hoofdstad heeft daarmee vanaf dat moment de strengste milieuzone van Nederland, aldus de gemeente.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) wil dat er vanaf 2020 nog maar twee varianten voor een milieuzone bestaan. Ze wil zo een einde maken aan de onduidelijkheid die ontstaat omdat nu elke gemeente zijn eigen regels voor een milieuzone maakt.

Arnhem moet als dat doorgaat mogelijk het een en ander bijstellen, zegt een woordvoerder, maar de gemeente wilde toch niet langer meer wachten met invoeren van de milieuzone. ,,De luchtkwaliteit in de binnenstad is slecht. Dat is gebleken uit onderzoek. Daar moet snel wat aan gebeuren.”

Inwoners van de Arnhemse binnenstad en ondernemers met een eenmanszaak kunnen 1000 euro subsidie krijgen voor het laten slopen van hun oude dieselauto. Wie maar heel af en toe met een oude diesel het centrum in wil rijden, bijvoorbeeld voor familiebezoek, kan een dagontheffing aanvragen. Arnhem had al een milieuzone voor vrachtwagens.

De gemeente ziet toe op de milieuzone met een camerasysteem. Tot april wordt gewaarschuwd, daarna volgt een boete van 230 euro voor een overtreding.