IDFA begint aan 31e editie

Met de film Kabul, City in the Wind van de jonge Afghaanse filmmaker Aboozar Amini opent woensdag in theater Carré de 31e editie van IDFA, het internationale documentairefestival in Amsterdam. De komende twaalf dagen zijn op diverse plekken in de hoofdstad zo’n driehonderd documentaires te zien.

Deze editie van het IDFA is de eerste onder leiding van Orwa Nyrabia, de nieuwe artistiek directeur. Hij legt vooral de nadruk op de cinematografische kwaliteit van films. Vorig jaar nam Ally Derks, de oprichter van het festival, na dertig jaar afscheid.

Het evenement kent dit jaar meerdere nieuwe programmaonderdelen. Zo is er nu IDFA on Stage, waarbij films begeleiding krijgen van bijvoorbeeld livemuziek, dans of theater. Ook nieuw is IDFA Frontlight: twintig documentaires die ‘urgente verhalen’ vertellen door de ogen van de filmmakers. Voor het eerst zijn films meerdere keren te zien tijdens het festival.

De Tsjechische regisseur Helena Třeštíková is hoofdgast op het festival. Zij heeft bijna vijftig documentaires gemaakt en veel prestigieuze prijzen gewonnen.