Máxima: het gaat goed met mij

Koningin Máxima is woensdagmorgen na een rustperiode van twaalf dagen weer aan het werk gegaan. ,,Het gaat goed met mij en ik ben blij dat het zonnetje schijnt”, aldus de koningin bij aankomst in het congrescentrum van miniatuurstad Madurodam in Den Haag.

Máxima woont daar de lancering bij van SchuldenlabNL. Er zijn meer dan 2 miljoen huishoudens met betalingsachterstanden, waarvan 1,4 miljoen met risicovolle of problematische schulden. SchuldenlabNL wil met een landelijke aanpak dat probleem te lijf gaan.

De koningin bleef de afgelopen dagen buiten beeld vanwege gezondheidsklachten, waarvoor haar artsen rust en nader onderzoek voorschreven. Woensdag zijn er meer publieke optredens want later op de dag is Máxima aanwezig bij de ontvangst van de Oostenrijkse president Alexander Van der Bellen die met zijn vrouw voor een eendaags officieel bezoek in Nederland is.