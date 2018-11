Minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel) bestempelt de jongste ontwikkelingen rond de brexit als rustgevend. ,,Het is heel belangrijk dat er een deal is”, aldus Kaag in het tv-programma Pauw. Zij reageerde op het akkoord in het Britse kabinet over het concept-verdrag voor het Britse vertrek uit de Europese Unie.

article

1266957

DEN HAAG (ANP) - Minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel) bestempelt de jongste ontwikkelingen rond de brexit als rustgevend. ,,Het is heel belangrijk dat er een deal is'', aldus Kaag in het tv-programma Pauw. Zij reageerde op het akkoord in het Britse kabinet over het concept-verdrag voor het Britse vertrek uit de Europese Unie.

https://nieuws.nl/algemeen/20181114/minister-deal-rustgevend-voor-handel/

https://cdn.nieuws.nl/media/2018/11/15005911/minister-deal-rustgevend-voor-handel.jpg

Landelijk