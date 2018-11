Openlijk ruzie in hoofdbestuur 50PLUS

Er is openlijk ruzie uitgebroken in het hoofdbestuur van 50PLUS, dat onder meer bestaat uit partijvoorzitter Geert Dales. Het bestuur wil af van bestuursleden en houdt daarom een extra ledenvergadering op 29 november.

Dat is twee dagen voor de al eerder aangekondigde algemene ledenvergadering. Een of meerdere bestuurders zouden weg moeten.

Met het oog op de komende verkiezingen is het van groot belang dat alle geledingen van 50PLUS ,,eensgezind optrekken en de partij gevrijwaard wordt van ontwikkelingen die daar afbreuk aan doen”, luidt het in de uitnodiging van het bestuur voor de speciale vergadering. Het hoofdbestuur ,,moet daarin leidend zijn en het goede voorbeeld geven”, maar slaagt er ,,in zijn huidige samenstelling onvoldoende in die leidende rol waar te maken.”

50PLUS gaat vaker gebukt onder interne spanningen.