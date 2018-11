‘Oppakken asielzoekersgezin kan niet milder’

De aanhouding van uitgeprocedeerde asielzoekersgezinnen die weigeren Nederland te verlaten kan niet vriendelijker. Kinderen en hun ouders worden al zoveel mogelijk ontzien, vindt staatssecretaris Mark Harbers (Asielbeleid).

Gezinnen die weigeren Nederland uit eigen beweging te verlaten, worden als het niet anders kan opgepakt en opgesloten in een uitzetcentrum. Dat kan heel naar zijn voor kinderen, stelde de Tweede Kamer vast. Een Kamermeerderheid onder aanvoering van regeringspartijen CDA, D66 en ChristenUnie vroeg Harbers te onderzoeken of het niet wat zachtaardiger kon.

Door alle betrokken diensten beter te laten samenwerken wil Harbers voorkomen dat een gezin tegenover onnodig veel ambtenaren en agenten komt te staan. Maar zij zullen niet in burger komen, zoals Kamerleden opperden. Ook blijven ze bij voorkeur in de vroege ochtend langskomen, en gunnen ze gezinnen niet meer tijd om afscheid te nemen of om meer mee te nemen dan wat handbagage.

Dat alles is nu eenmaal nodig om de aanhouding zo soepel en veilig mogelijk te laten verlopen, stelt de staatssecretaris.