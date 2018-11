Politieagenten in zware uitrusting hebben woensdag in een pand in Tilburg tevergeefs gezocht naar een voortvluchtige crimineel. Tien tot twaalf agenten waren met honden uitgerukt, maar de man werd niet gevonden.

De politie haalde tijdens de actie wel een aantal mensen uit het pand, maar die werden nergens van verdacht.

De voortvluchtige crimineel is een 27-jarige inwoner van Halsteren die nog een gevangenisstraf moet uitzitten. Hij is vuurwapengevaarlijk.