ProRail mag overweg afsluiten met betonblokken

Spoorbeheerder ProRail mag een onbewaakte spoorwegovergang in Lunteren voorlopig afsluiten met betonblokken. ProRail wilde de blokken eerder deze maand bij de overgang plaatsen, omdat deze gevaarlijk zou zijn. Een inwoner van het dorp daagde de spoorbeheerder voor de rechter, omdat hij er ongehinderd gebruik van wil blijven maken, maar hij krijgt dus niet zijn zin.

Om definitief de overgang af te sluiten voor weggebruikers, moet ProRail een zogeheten bodemprocedure starten, bepaalde de rechtbank in Arnhem.

De rechter oordeelt dat het belang van ProRail bij het beveiligen zwaarder weegt dan het belang van deze ene eiser. Hij kan gebruikmaken van een andere spoorwegovergang en de betonblokken kunnen daarnaast spoorwegongelukken helpen voorkomen.

Een andere onbewaakte overgang in Lunteren is sinds begin deze maand al geblokkeerd. ProRail-topman Pier Eringa noemt de uitspraak belangrijk ,,in onze strijd tegen de onbewaakte overwegen in Nederland. Wij willen deze zo snel mogelijk opheffen. Dit is een belangrijke steun in onze rug”, reageerde hij.

ProRail wijst erop dat de overweg die nu ook voorlopig dicht mag slechts 76 meter van een bewaakte spoorwegovergang ligt.