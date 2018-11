Rechter oordeelt over landelijke intocht Sint

De rechter in Haarlem oordeelt woensdagmiddag om 16.00 uur over de landelijke intocht van Sinterklaas zaterdag in Zaanstad. De stichting Majority Perspective eiste dinsdag in kort geding dat de in haar ogen ,,racistische” Zwarte Piet daar niet bij is. De stichting vroeg niet om een volledig verbod van de intocht, maar advocaten van de gemeente Zaanstad stelden dat als de rechter de vorderingen toewijst, de hele intocht mogelijk niet kan doorgaan.

Een wijziging op zo’n korte termijn zou volgens de gemeente kunnen leiden tot veel onduidelijkheid. Bij de intocht zijn dit jaar roetveegpieten met verschillende haardracht, geen rode lippen en oorbellen. Maar voor de stichting is ook de roetveegpiet niet goed genoeg als oplossing.

Naast Zaanstad waren ook de Nederlandse staat, het Commissariaat voor de Media, de NTR, de Kijkwijzer en mediabedrijf Vinke Vision voor de rechter gedaagd. Volgens de stichting dragen zij door de organisatie en medewerking aan de landelijke intocht bij aan de promotie van racisme en discriminatie van donkere mensen.