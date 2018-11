‘Stralend weer bij intocht Sinterklaas’

Komende zaterdag, de dag dat Sinterklaas aankomt in Zaanstad, wordt het prachtig weer met veel zon en een enkel vriendelijk stapelwolkje. Die voorspelling doet Weeronline. ,,De paraplu kan thuisblijven, want het blijft de hele dag droog”, aldus het weerbureau.

Wel staat er op de dag van de intocht waarschijnlijk een stevige oostenwind, waarmee frisse lucht vanuit Rusland naar Nederland wordt geblazen. ,,Een warme jas en sjaal zijn geen overbodige luxe.”

Hoewel er vroeg in de ochtend waarschijnlijk sprake is van mist, zal het bij aankomst van de sint rond het middaguur ,,volop zonnig” zijn. ,,Het is dan circa 7 graden, in de loop van de middag loopt het kwik op naar maximaal 9 graden.” Door een matige oostenwind van windkracht 4 komt de gevoelstemperatuur uit rond 5 graden. ,,Een extra laag kleding onder de pietenpakjes is geen overbodige luxe”, aldus Weeronline.

Ook in de rest van het land is het zaterdag uitstekend weer om de verschillende intochten te bekijken. In het hele land maakt de novemberzon overuren en is het zonovergoten. De maxima komen uit op 7 graden in het noordoosten tot 9 graden in het zuidwesten. Zondag wordt het nog wat kouder dan zaterdag. Bovendien trekt de oostenwind aan naar matig tot vrij krachtig. De gevoelstemperatuur ligt daardoor maar net boven nul.

Vorig jaar verliep de intocht van Sinterklaas totaal anders dan dit jaar. In Dokkum was het nat en guur herfstweer met talrijke buien. Daarbij kwamen windstoten tot 60 kilometer per uur voor en viel zo nu en dan hagel. De zon scheen slechts 2 uur in Friesland. De maximumtemperatuur kwam uit op een graad of 9 en dat is vergelijkbaar met dit jaar.

In 2016 kwam Sinterklaas aan in Maassluis. Daarbij was het slechts een graad of 5 en veroorzaakte een gure zuidoostenwind gevoelstemperaturen rond of zelfs iets onder het vriespunt. Wel bleef het droog.