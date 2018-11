Twee doden Enschede eerder vast om wiet

De politie heeft twee van de vier mannen die dood werden aangetroffen in een bedrijfspand in Enschede, al eerder opgepakt. Dat gebeurde bij een controle van het pand in juni. De politie trof toen in het pand gedroogde henneptoppen aan. Dat heeft officier van justitie Vincent Smink woensdag tijdens een persconferentie op het politiebureau in Enschede gezegd.

De twee mannen die in juni waren aangehouden, waren in afwachting van hun strafzaak op vrije voeten gesteld, meldde het Openbaar Ministerie.

Karlijn Baalman, districtchef van de politie Twente, meldde dat de vier overleden mannen die dinsdag in het pand waren aangetroffen door vuurwapengeweld om het leven zijn gekomen. Het gaat om een 34-jarige en 27-jarige man uit Hengelo, een 43-jarige inwoner van Enschede en een 62-jarige man uit Arnhem. ,,Er waren geruchten dat er maandagnacht een schietincident was. Dat was niet het geval. Het schieten had dinsdagmiddag plaats”, aldus de politie.

Burgemeester Onno van Veldhuizen, die woensdagmorgen op de plek is geweest , repte van een dieptepunt voor de stad. ,,Ik ben erg geschrokken en hoop dit nooit weer mee te maken. Dit raakt de mensen diep.”

Volgens Van Veldhuizen had de gemeente na de vondst van de hennep in juni onvoldoende redenen om het pand te laten sluiten. Er zat volgens de gegevens van de Kamer van Koophandel een groothandel voor de import en export van tuinartikelen, aldus de burgemeester.

De politie is nog volop bezig met onderzoek. Buurtbewoners zijn gehoord en er wordt verder gewerkt aan sporenonderzoek in het pand.