Ambulancezorg zoekt verpleegkundigen

Ambulanceorganisatie Witte Kruis maakt donderdag een promotietour om ambulanceverpleegkundigen te werven. De tour ‘Superhelden gezocht’ begint in Den Haag en eindigt in Vlissingen.

Onderweg wordt geprobeerd de interesse te wekken voor het werk, aldus Witte Kruis, dat met circa 830 medewerkers in vijf regio’s zit. De organisatie heeft om te beginnen al meer dan twintig mensen extra nodig.

Intussen breiden ambulancemedewerkers hun stiptheidsacties voor meer salaris uit en houden ze donderdag in Den Haag een demonstratie. Tientallen medewerkers worden daar met een aantal ziekenauto’s verwacht. Al het spoedvervoer gaat gewoon door.

De FNV wil voor de medewerkers over het lopende jaar 7,5 procent loonsverhoging. Over 2019 is de looneis 3,5 procent.