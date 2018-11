Baarle-Nassau ‘marktplaatst’ het meest

Marktplaats heeft Baarle-Nassau uitgeroepen tot handelshoofdstad van Nederland. In die Brabantse gemeente handelde 43 procent van de inwoners in de afgelopen tien maanden via Marktplaats.

Op de tweede en derde plaats staan Groningen en Zwolle. De producten die in Baarle-Nassau het meest worden aangeboden zijn schoenen, onderdelen voor vijvers en printers.

Het platform voor vraag en aanbod van tweedehands artikelen is sowieso erg populair. Van alle Nederlanders heeft de meer dan de helft het afgelopen jaar spullen verkocht, blijkt uit onderzoek dat Marktplaats heeft laten doen. Iedere maand maken ruim 8 miljoen mensen gebruik van Marktplaats.