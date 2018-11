Defensie gebruikt schietbaan Bonaire niet meer

Militairen op Bonaire mogen de schietbaan daar vanwege een ,,mogelijk onveilige situatie” niet meer gebruiken. Dat maakte het ministerie van Defensie bekend. Er vindt een onderzoek plaats naar de schietbaan Washikemba.

Het werk van de Commissie van Onderzoek moet aan het eind van het jaar zijn afgerond. De schietbaan is niet van Defensie. Andere overheidsdiensten maken ook gebruik van Washikemba en zijn op de hoogte gesteld van het besluit van Defensie.

De afgelopen jaren kwamen schietbanen die gebruikt worden door Defensie een paar keer in opspraak. Recent uitten commando’s zorgen over gezondheidsrisico’s van een overdekte schietbaan in Bergen op Zoom. In 2016 kwam een commando-instructeur om op een schietbaan in Ossendrecht. Volgens de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) was er tijdens de oefening helemaal niet goed met de veiligheid omgegaan.