Defensie mikt op materieel van eigen bodem

Defensie gaat nieuw materieel zo veel mogelijk kopen bij Nederlandse bedrijven. Dat zeggen minister Ank Bijleveld (Defensie) en staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) in De Telegraaf.

Defensie gaat de komende tijd miljarden steken in nieuw materieel, vooral bij de marine.

,, We hebben afgesproken dat vanaf nu met zoveel mogelijk Nederlandse betrokkenheid te doen”, aldus Keijzer. Waar dat niet mogelijk is, worden spullen uit het buitenland gehaald, ,,maar dat doen we dan met zoveel mogelijk deelname van Nederlandse bedrijven”.