Drukke avondspits A12 verwacht door verzakking

Automobilisten die van Den Haag naar Utrecht willen via de A12 moeten donderdag, met name tijdens de avondspits, rekening houden met vertraging. Er is net na Reeuwijk een stuk weg verzakt en daarom is één rijstrook afgesloten. Na de avondspits gaat ook een tweede rijstrook dicht. Dus ook later op de avond is er mogelijk sprake van vertraging, aldus Rijkswaterstaat.

De donderdagavondspits is meestal al druk en er zijn weinig alternatieven die kant op.

Hoe diep de verzakking is, is onbekend. Na de avondspits wordt het stuk weg opnieuw geasfalteerd.