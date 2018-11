FIOD verdenkt 4 mannen van miljoenenfraude

De fiscale opsporingsdienst FIOD heeft vier mannen aangehouden die worden verdacht van btw-fraude. Door de fraude is de fiscus vermoedelijk 23 miljoen euro misgelopen. De mannen van 30 tot 34 jaar hielden zich bezig met de export van metaal.

De FIOD doorzocht zes woningen en twee bedrijfspanden bij Amsterdam en Rotterdam. Rechercheurs legden beslag op zes luxe auto’s zoals een Bentley, Range Rover, Ferrari en een Porsche. Ook vonden ze waardevolle schilderijen, horloges, sieraden en 70.000 euro aan contant geld.

Het FIOD-onderzoek is een vervolg op eerder strafrechtelijk onderzoek waarbij half oktober al een 37-jarige man uit Maarssen werd aangehouden. Het onderzoek richt zich op drie groothandels in metalen die zich schuldig zouden hebben gemaakt aan zogenoemde btw-carrouselfraude. Het vermoeden is dat deze bedrijven metaal leveren aan buitenlandse ondernemingen die bij doorverkoop van het schroot btw moeten afdragen, maar dat niet deden.