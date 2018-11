‘Gekozen burgemeester schaadt lokaal bestuur’

Marja van Bijsterveldt roept haar partijgenoten van het CDA in de Eerste Kamer op om tegen de gekozen burgemeester te stemmen. ,,Als dit doorgaat schaadt dit het lokaal bestuur”, zegt de burgemeester van Delft en oud-minister in het AD.

Van Bijsterveldt bestrijdt in de krant dat ze haar eigen baan veilig probeert te stellen. ,,Daar gaat het mij niet om. Over een paar jaar ben ik 60. Maar ik zie nu dat de Eerste Kamer een verkeerde keuze dreigt te maken. Driekwart van de Nederlanders heeft vertrouwen in de burgemeester. Daarmee is het de meest gewaardeerde figuur binnen het politiek stelsel. Ik vraag me dan af: waarom zou je dat veranderen?”

Ze vindt de huidige benoemingsprocedure ook niet ouderwets. ,,Een burgemeester moet boven de partijen staan. Die moet echt van iedereen zijn. Dat is nu geborgd in de Grondwet. Het helpt niet als je straks door een deel van de kiezers bent gekozen, en door een deel niet. Dat je verkiezingsbeloftes moet doen om deze functie te krijgen.”