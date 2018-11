Politie wil toegang tot database asielzoekers

De politie wil weer makkelijker toegang tot de databank waar vingerafdrukken van asielzoekers en ongedocumenteerden worden bewaard. Zo kunnen volgens John Riemen, hoofd van het centrum voor biometrie van de Nationale Politie, meer woninginbraken, winkeldiefstallen en overvallen worden opgelost. Hij pleit voor soepeler toegang in Trouw.

Tot 2002 mocht de politie standaard kijken in die databank. ,,Dat leverde maar liefst een derde van alle matches op”, zegt Riemen. Er kwam een eind aan door de Wet bescherming persoonsgegevens. Hij noemt het ,,frustrerend om niet in een database te mogen zoeken die zaken kan oplossen.” Volgens hem blijven daardoor bepaalde groepen vreemdelingen onder de politieradar. Het zou gaan om vreemdelingen die zich voordoen als asielzoeker, maar eigenlijk bijvoorbeeld jihadstrijders, criminelen of terreurverdachten zijn.