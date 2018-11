Verdachte vast in zaak vier doden Enschede

Een 26-jarige man uit Enschede zit vast voor betrokkenheid bij de schietpartij in die stad, waarbij dinsdag vier mannen om het leven kwamen. De politie pakte hem diezelfde avond al op, maar maakte de aanhouding pas donderdagavond bekend.

Een tweede man die werd aangehouden is weer op vrije voeten. Hij geldt ook niet meer als verdachte. De rechter-commissaris beslist vrijdag of de 26-jarige Enschedeƫr langer vast blijft zitten.

Na de fatale schietpartij maakte de politie bekend dat twee van de vier mannen die dood werden gevonden eerder waren opgepakt in een zaak rond wiethandel. In het pand waar ze werden doodgeschoten, vond de politie in juni gedroogde henneptoppen. In afwachting van hun strafzaak waren ze vrijgelaten. Maar of de wiethandel ook te maken heeft met de dodelijke schietpartij, is nog onduidelijk.

Volgens gegevens van de Kamer van Koophandel is in het bedrijfspand een groothandel voor de import en export van tuinartikelen gevestigd.