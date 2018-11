Acht jaar en tbs voor fatale drugsruzie

De rechtbank in Leeuwarden heeft een 39-jarige man veroordeeld tot een celstraf van acht jaar en tbs met dwangverpleging wegens een dodelijke steekpartij op 10 oktober 2017.

De man had drugs bij het latere slachtoffer gekocht en nog niet betaald. Op de bewuste dag kwam het op meerdere momenten tot een confrontatie hierover. Bij het Jacobijnerkerkhof in Leeuwarden ontaardde de ruzie in geweld. De verdachte stak het 36-jarige slachtoffer twee keer met een mes, met dodelijk gevolg. In een impuls, aldus de rechtbank, eigenlijk om niets.

De verdachte heeft ontkend dat hij het slachtoffer heeft gedood. Hij heeft verklaard dat hij de man heeft zien liggen en hem heeft omgedraaid. Getuigen troffen het slachtoffer bloedend op straat aan. Reanimatie mocht niet baten.

De opgelegde straf is even hoog als door het Openbaar Ministerie geƫist.