Broer internationaal gezochte crimineel gepakt

De broer van de internationaal gezochte crimineel Saïd Razzouki zit vast voor onder meer het bezit van wapens en drugs en diefstal. De Groninger is eind oktober opgepakt en zijn voorarrest is nu met negentig dagen verlengd, bevestigt het Openbaar Ministerie een bericht van Het Parool.

Een andere broer, Mohammed, zit momenteel ook vast. Hij wordt, samen met Nabil B., verdacht van betrokkenheid bij de moord op Hakim Changachi, die in januari 2017 in Utrecht per vergissing werd geliquideerd. De moordenaars hadden het op een ander voorzien. De missie om deze man van het leven te beroven, een paar dagen later, werd door de politie verijdeld. Nabil B. fungeert momenteel als kroongetuige in een reeks onderzoeken naar liquidaties.

Razzouki en zijn vermeende handlanger Ridouan Taghi worden gelinkt aan vele liquidaties de afgelopen jaren. Beiden zijn spoorloos en worden internationaal gezocht.