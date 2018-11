Bruins: tijd dringt voor ziekenhuis Lelystad

De tijd voor een doorstart van de failliete IJsselmeerziekenhuizen dringt, waarschuwt minister Bruno Bruins (Medische Zorg). Hij wijst erop dat er alleen maar meer personeel vertrekt als uitsluitsel op zich laat wachten.

Het Harderwijkse ziekenhuis St Jansdal bespreekt op het ogenblik met de curatoren of het de Flevolandse ziekenhuizen kan overnemen. De uitkomst zou nog deze week duidelijk moeten worden. Maar volgens een woordvoerder van de IJsselmeerziekenhuizen is het nu onwaarschijnlijk dat er vrijdag nieuws over een doorstart komt. ,,We proberen het zo snel mogelijk, er worden nog gesprekken gevoerd. Het streven is dat het begin volgende week rond is”, aldus de zegsman.

Bruins wacht nog op de uitslag van dat ,,spannende” gesprek. ,,Ik zou het heel mooi vinden als dat vandaag lukt, en anders de komende dagen. De tijd dringt wel natuurlijk.” Werknemers willen duidelijkheid, maar ook de mensen in Lelystad en omgeving, aldus de minister.

Dat ,,het licht niet uitgaat” in het Lelystadse ziekenhuis staat volgens Bruins al wel vast, maar de onderhandelingen gaan nog over welke zorg in Lelystad blijft en welke naar elders verhuist.