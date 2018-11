Frankrijk levert moordverdachte Blerick over

Frankrijk levert een 21-jarige man over aan Nederland, die wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord op Omer Köksal op 1 november vorig jaar in Blerick (Limburg). Dat laat het Openbaar Ministerie (OM) in Maastricht vrijdag desgevraagd weten.

Verdachte Gianni Q. zit momenteel in Frankrijk een straf uit wegens drugssmokkel. Afgelopen woensdag besliste een rechtbank dat de Amsterdammer mocht worden overgeleverd aan Nederland. Dat gebeurt over twee weken.

Gianni Q. is een van twee verdachten van de moord op de 22-jarige Köksal. De 23-jarige medeverdachte Jonathan B. uit Rotterdam zit al langer vast. Deze B. wijst overigens Q. aan als de schutter.

De moord op Köksal leidde tot hevige rellen in Blerick, waarbij de ME de orde moest herstellen. De verdachten sloegen op de vlucht. Gianni Q. werd in maart op het vliegveld Parijs-Orly na een vlucht vanuit Frans Guyana opgepakt met een behoorlijke hoeveelheid drugs op zak. Hij zit daarvoor een celstraf van anderhalf jaar uit.