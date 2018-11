Gemeente mag vuurwerk oudjaar 2019 verbieden

Gemeenten kunnen voor de jaarwisseling van volgend jaar zelf besluiten een vuurwerkverbod in te stellen. Ze zijn zelf het beste in staat om te bepalen of de overlast rond oud en nieuw zo groot is dat een verbod verstandig is, zegt minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid).

Gemeenteraden kunnen nu al gebieden aanwijzen waar geen vuurwerk mag worden afgestoken. Maar het is lastig om de hele gemeente uit te roepen tot vuurwerkvrije zone.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) adviseerde eind vorig jaar een landelijk verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen in te voeren. Dat zou ,,het voortdurende patroon van veel letsel en ordeverstoringen” moeten doorbreken. Maar een landelijk verbod gaat de regering te ver. Onder meer regeringspartijen VVD en CDA zijn tegen. De ChristenUnie pleitte er wel voor.

Of gemeenten blij zijn met dit compromis is nog de vraag. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) gaf afgelopen zomer aan weinig in verboden op lokaal niveau te zien: ,,Het vuurwerkverbod overlaten aan gemeenten leidt tot een complexe en onoverzichtelijke situatie. Bovendien krijg je te maken met ‘vuurwerktoerisme.”

Komende jaarwisseling moeten gemeenten het nog doen met vuurwerkvrije zones. Grapperhaus en staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) streven ernaar de regels vóór de volgende oud en nieuw aan te passen.

De jaarwisseling geldt als het gevaarlijkste moment van het jaar: honderden mensen moeten jaarlijks met verwondingen naar de spoedeisende hulp. Het volksvermaak is ook verantwoordelijk voor veel schade en agressie tegen hulpverleners. De politie zou knalvuurwerk en vuurpijlen het liefst verboden zien.