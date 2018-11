Kick Out Zwarte Piet: locaties onacceptabel

Kick Out Zwarte Piet (KOZP) is het niet eens met de aangewezen protestlocaties in Den Haag en Rotterdam tijdens de intocht van Sinterklaas. De actiegroep die tegen het zwart geschminkte hulpje van de goedheiligman is, vindt dat de betogers op deze plekken niet goed zichtbaar en hoorbaar zijn.

KOZP moet in Den Haag op een grasveld bij de Stadhouderslaan staan. De groep was naar eigen zeggen aanvankelijk met de politie overeengekomen dat de actievoerders op de Lange Voorhout konden demonstreren, nadat de burgemeester het Plein had verboden als locatie voor het protest. De nieuwe locatie is voor KOZP onacceptabel. ,,Wij betreuren dit en vinden dat deze houding Den Haag niet past, als stad van diversiteit en van ‘Vrede en Recht’.”

Ook de parkeerplaats op 200 meter vanaf het Rotterdamse Willemsplein bevalt de actiegroep niet. ,,De opstelling is zodanig dat men tegen de ruggen van het publiek aankijkt en mogelijk zelfs geblokkeerd wordt door geparkeerde bussen. De aangewezen plek belemmert ‘hoorbaarheid en zichtbaarheid’ van de boodschap van bezorgde burgers.”

KOZP zegt nog in gesprek te zijn met Rotterdam en Den Haag over een oplossing. De actiegroep heeft het protest in Nijmegen afgeblazen ,,vanwege het grote aantal bedreigingen en het feit dat de burgemeester weigert een zichtbare locatie toe te wijzen”.

De tegenstanders van Zwarte Piet hebben verder acties aangekondigd in Amstelveen, Apeldoorn, Den Helder, Dokkum, Groningen, Hilversum, Hoorn, Leeuwarden, Tilburg, Weesp en Zwolle. De organisatie verwacht dat er zo’n zeshonderd personen komen demonstreren.