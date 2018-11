Parket bevestigt vondst Corrie van der Valk

Het parket van de Waalse stad Namen bevestigt de vondst van het lichaam van de sinds 7 januari 2001 jaar vermiste Corrie van der Valk, lid van de Nederlandse horecafamilie. De toen 58-jarige vrouw is dezelfde dag nog om het leven gekomen toen ze door een trein werd gegrepen op het spoor Namen-Dinant, ter hoogte van het plaatsje Lustin. Doordat ze niet kon worden geïdentificeerd werd ze begraven in een speciaal hoekje voor anonieme overledenen op de begraafplaats van het dorp Bois-de-Villers nabij de Maas.

Verschillende media meldden al dat het raadsel na bijna achttien jaar is opgelost. Volgens de procureur was Corrie van der Valk alleen en had zij niets bij zich waaruit haar identiteit kon worden afgeleid. Haar lichaam was zwaar verminkt. Onlangs werd haar lichaam door de afdeling Vermiste Personen van de Belgische justitie opgegraven en DNA afgenomen. Via een internationale databank werd een match gevonden.